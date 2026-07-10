7 Manfaat Dark Chocolate, Ternyata Bagus buat Kesehatan

JAKARTA - Hari Cokelat Sedunia jatuh pada 7 Juli setiap tahunnya. Tahukah kamu ternyata dark chocolate menyimpan banyak manfaat kesehatan?

Tapi pastikan kamu harus memilih dark chocolate dengan kandungan kakao yang tinggi ya. Berbeda dengan cokelat susu biasa, dark chocolate rupanya menyimpan banyak sekali nutrisi yang baik untuk tubuh.

Penasaran apa saja manfaatnya? Yuk, simak 7 manfaat kesehatan dari dark chocolate yang sudah dibuktikan oleh sains telah dilansir dari Healthline!

Manfaat Dark Chocolate

1. Sangat Bergizi

Kalau kamu membeli dark chocolate berkualitas dengan kandungan kakao minimal 70 persen, kamu akan mendapatkan camilan yang kaya nutrisi. Dalam 50 gram dark chocolate (70-85 persen kakao), terdapat serat, zat besi, magnesium, tembaga, dan mangan yang tinggi.

Selain itu, cokelat ini juga mengandung kalium, fosfor, zink, serta selenium. Profil lemaknya juga didominasi oleh lemak sehat. Namun perlu diingat, porsi 50 gram itu juga mengandung kalori dan gula, sehingga sangat disarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar.

2. Sumber Antioksidan yang Kuat