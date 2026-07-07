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5 Makanan yang Dapat Merusak Ginjal, Wajib Waspada!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |10:05 WIB
5 Makanan yang Dapat Merusak Ginjal, Wajib Waspada!
Makanan manis. (Foto: Freepik)
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MAKANAN yang dapat merusak ginjal wajib diketahui. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghindari atau mengurangi jumlah makanan dalam daftar ini untuk dikonsumsi setiap harninya demi kesehatan ginjal.

Pasalnya, ginjal sendiri merupakan organ penting yang berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari dalam darah, menjaga keseimbangan elektrolit, serta membantu mengatur tekanan darah. Agar fungsinya tetap optimal, menjaga pola makan menjadi salah satu langkah yang tidak boleh diabaikan.

Gorengan

Meski tidak ada makanan yang secara langsung merusak ginjal pada orang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Hal ini juga bisa memperbesar risiko gangguan ginjal, terutama pada orang yang memiliki hipertensi, diabetes, atau penyakit ginjal kronis.

Dilansir dari Health Line, berikut 5 jenis makanan yang sebaiknya dibatasi untuk menjaga kesehatan ginjal:

1. Makanan tinggi garam

Pertama, ada makanan tinggi garam. Contoh dari makanan ini adalah mi instan, keripik, makanan cepat saji, makanan kalengan, hingga aneka makanan olahan umumnya mengandung natrium dalam jumlah tinggi.

Asupan garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Ini merupakan salah satu penyebab utama kerusakan ginjal.

2. Daging olahan

Kemudian, ada daging olahan. Makanan seperti sosis, nugget, ham, kornet, dan daging asap biasanya mengandung banyak natrium serta bahan pengawet.

Jika dikonsumsi terlalu sering, makanan ini dapat memberikan beban tambahan pada ginjal. Hal ini bisa meningkatkan risiko penyakit kronis.

 

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Topik Artikel :
Kesehatan Ginjal Makanan Ginjal
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