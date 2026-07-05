Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Ini Dihujat Netizen Gegara Ngamuk di Tempat Gym

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral Perempuan Ini Dihujat Netizen Gegara Ngamuk di Tempat Gym
Viral Perempuan Ini Dihujat Netizen Gegara Marah-Marah di Tempat Gym (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang perempuan bernama Nyimas Laula menjadi sorotan di media sosial setelah videonya memarahi seorang pria di sebuah pusat kebugaran viral. Aksinya memicu perdebatan dan banjir komentar dari warganet karena dinilai bereaksi berlebihan saat seseorang melintas di depan kamera yang sedang merekam aktivitasnya.

Video tersebut pertama kali diunggah melalui akun Threads @nyimaslaula. Dalam rekaman itu, Nyimas terlihat sedang berlatih angkat beban sambil merekam aktivitasnya di area gym.

Di tengah sesi latihan, seorang pria asing tampak berjalan melewati area yang terekam kamera. Kejadian itu membuat Nyimas menghentikan latihannya. Ia terlihat membanting alat yang digunakan sebelum melontarkan protes kepada pria tersebut dengan nada tinggi.

Dalam video yang beredar, terdengar pula ucapan bernada kasar yang kemudian menjadi sorotan publik.

Pada unggahan yang sama, Nyimas menuliskan keterangan, "Gimana rasanya lagi mau attempt 115 ada orang tol* lewat. Jadi complexes kan tuh."*

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tempat Gym Gym Netizen Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/612/3228019/pengantin_pria_menangis_terharu-W5ga_large.jpg
Viral! Pengantin Pria Nangis Histeris Usai Ijab Kabul, Bikin MC Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/612/3227860/pasutri_bertemu_anak_mirip_mendiang_putrinya-Pfcn_large.jpg
Viral! Pasutri Bertemu Anak yang Mirip Mendiang Putrinya, Tangis Pecah Bikin Netizen Ikut Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/612/3227546/hajatan_tak_biasa-KBXW_large.jpg
Viral! Suvenir Hajatan Air Mineral Galon Bikin Tamu Salah Fokus, Pulangnya Jadi Angkat Beban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/612/3227425/viral-08GE_large.jpg
Viral! Pria 22 Tahun Nikahi Janda Berusia 50 Tahun di Nikah Massal, Didukung Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/629/3227400/bayi_selamat-BTgP_large.jpg
Viral! Bayi Berusia 18 Hari Selamat setelah 32 Jam Tertimbun di Reruntuhan Gempa Dahsyat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/611/3227391/istri_rela_oplas_karena_suami_terlalu_ganteng-KiOc_large.jpg
Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Ini Potret Before dan Afternya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement