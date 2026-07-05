Viral Perempuan Ini Dihujat Netizen Gegara Ngamuk di Tempat Gym

JAKARTA - Seorang perempuan bernama Nyimas Laula menjadi sorotan di media sosial setelah videonya memarahi seorang pria di sebuah pusat kebugaran viral. Aksinya memicu perdebatan dan banjir komentar dari warganet karena dinilai bereaksi berlebihan saat seseorang melintas di depan kamera yang sedang merekam aktivitasnya.

Video tersebut pertama kali diunggah melalui akun Threads @nyimaslaula. Dalam rekaman itu, Nyimas terlihat sedang berlatih angkat beban sambil merekam aktivitasnya di area gym.

Di tengah sesi latihan, seorang pria asing tampak berjalan melewati area yang terekam kamera. Kejadian itu membuat Nyimas menghentikan latihannya. Ia terlihat membanting alat yang digunakan sebelum melontarkan protes kepada pria tersebut dengan nada tinggi.

Dalam video yang beredar, terdengar pula ucapan bernada kasar yang kemudian menjadi sorotan publik.

Pada unggahan yang sama, Nyimas menuliskan keterangan, "Gimana rasanya lagi mau attempt 115 ada orang tol* lewat. Jadi complexes kan tuh."*