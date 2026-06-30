Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Ini Potret Before dan Afternya

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |19:05 WIB
Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Ini Potret Before dan Afternya
Istri rela oplas karena suami terlalu ganteng. (Foto: Instagram Pugun)
A
A
A

SEORANG istri yang juga merupakan influencer asal Thailand, Gunpirom Wisadsing atau Pugun, tengah menjadi sorotan di media sosial setelah membagikan potret transformasinya usai menjalani operasi plastik. Dia diketahui rela menjalani oplas karena suaminya yang terlalu tampan.

Unggahan foto before dan after penampilannya langsung viral dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Tidak sedikit yang menyoroti perubahan wajahnya yang dinilai tak terlalu berbeda dibandingkan sebelumnya.

Potret wajah istri sebelum oplas
Before wajah istri sebelum oplas

1.  Istri Jalani Oplas karena Suami Terlalu Ganteng

Dalam beberapa unggahan yang beredar, Pugun memperlihatkan perubahan penampilan setelah menjalani prosedur operasi plastik, khususnya pada bagian hidung. Potret tersebut kemudian ramai dibahas dan tersebar luas di berbagai platform media sosial.

Potret Istri Sebelum Oplas
Potret Istri Sebelum Oplas

Sebelumnya, Pugun juga sempat membagikan momen emosional bersama sang suami, Ruslan Mamlay, sebelum menjalani tindakan operasi. Dalam video tersebut, keduanya terlihat saling memberikan dukungan.

Di media sosial, kisahnya kemudian viral dengan berbagai narasi. Banyak yang mengomentari keputusannya menjalani oplas. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memastikan alasan utama di balik prosedur tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/612/3227213/penjual_es_krim_pakai_sepatu_roda-rtUh_large.jpg
Viral! Penjual Es Krim Keliling Jualan Pakai Sepatu Roda, Netizen: Kena Demam Rollerblade Nona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/612/3227115/viral-O5uf_large.jpg
Viral Perawat Selfie dengan Bayi di Ruang NICU, Endingnya Sesuai Prediksi Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/612/3226920/dua_nenek_nenek_berantem-jYhD_large.jpg
Viral! 2 Nenek-Nenek Adu Jotos Sampai Harus Dipisahkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/612/3226758/tria_changcuters-gu3R_large.jpg
Viral! Tria The Changcuters Mendadak Nyanyi Depan Orangtua Murid saat Hadiri Wisuda Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/612/3226766/taufik_hidayat-D5kI_large.jpg
Viral! Taufik Hidayat Pelaku Penganiayaan YTR Pesan Kulkas COD Sebelum Ditangkap, Berujung Harus Diretur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/25/3226692/viral-FMUg_large.jpg
Viral! Unta Merintih hingga Menangis saat Ditunggangi Turis, Netizen Soroti Tempat Wisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement