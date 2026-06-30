Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Ini Potret Before dan Afternya

SEORANG istri yang juga merupakan influencer asal Thailand, Gunpirom Wisadsing atau Pugun, tengah menjadi sorotan di media sosial setelah membagikan potret transformasinya usai menjalani operasi plastik. Dia diketahui rela menjalani oplas karena suaminya yang terlalu tampan.

Unggahan foto before dan after penampilannya langsung viral dan memicu berbagai reaksi dari warganet. Tidak sedikit yang menyoroti perubahan wajahnya yang dinilai tak terlalu berbeda dibandingkan sebelumnya.

Before wajah istri sebelum oplas

1. Istri Jalani Oplas karena Suami Terlalu Ganteng

Dalam beberapa unggahan yang beredar, Pugun memperlihatkan perubahan penampilan setelah menjalani prosedur operasi plastik, khususnya pada bagian hidung. Potret tersebut kemudian ramai dibahas dan tersebar luas di berbagai platform media sosial.

Potret Istri Sebelum Oplas

Sebelumnya, Pugun juga sempat membagikan momen emosional bersama sang suami, Ruslan Mamlay, sebelum menjalani tindakan operasi. Dalam video tersebut, keduanya terlihat saling memberikan dukungan.

Di media sosial, kisahnya kemudian viral dengan berbagai narasi. Banyak yang mengomentari keputusannya menjalani oplas. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memastikan alasan utama di balik prosedur tersebut.