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Selena Gomez Hadiri Pernikahan Taylor Swift Pakai Gaun Mewah Rp300 Juta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |16:10 WIB
Selena Gomez Hadiri Pernikahan Taylor Swift Pakai Gaun Mewah Rp300 Juta
Selena Gomez Hadiri Pernikahan Taylor Swift Pakai Gaun Mewah Rp302 Juta (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Penampilan Selena Gomez saat menghadiri pernikahan Taylor Swift sukses mencuri perhatian publik. Penyanyi sekaligus aktris tersebut tampil elegan dengan gaun mewah berwarna champagne-gold yang disebut bernilai sekitar Rp302 juta.

Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Selena tampil anggun mengenakan gaun berkilau yang dipadukan dengan gaya rambut bob pendek bergelombang dengan belahan samping. Tatanan rambut tersebut menghadirkan kesan old Hollywood glamour yang klasik.

Gaun yang dikenakan Selena merupakan Oscar de la Renta Crystal & Glass Embroidered Cocktail Dress. Busana tanpa lengan (sleeveless) dengan siluet bodycon itu dihiasi ribuan kristal dan bordir kaca yang membuat tampilannya berkilau dari atas hingga bawah.

selena

Bagian bawah gaun turut dipercantik dengan detail fringe kristal yang memberikan efek dramatis saat Selena melangkah. Untuk melengkapi penampilannya, ia memilih aksesori yang minimalis.

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