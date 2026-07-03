Profil dan Potret Cantik Sarah Gibson yang Bongkar Perselingkuhan Suami

NAMA Sarah Gibson kembali menjadi sorotan publik setelah kabar rumah tangganya dengan Diska Resha mencuat ke media sosial. Influencer yang dikenal dengan gaya elegan dan pesona natural ini dikabarkan memilih berpisah setelah lima tahun menikah.

Keputusan diambil usai Sarah mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Netizen pun ramai menyoroti kasus ini.

1. Profil dan Potret Cantik Sarah Gibson

Di tengah perhatian publik terhadap kisah pribadinya, Sarah Gibson juga dikenal sebagai sosok ibu satu anak yang aktif di media sosial. Ia kerap membagikan potret keseharian yang menampilkan gaya hidup sederhana namun tetap anggun.

Alhasil, banyak pengikutnya menilai Sarah memiliki pesona yang tenang dan menawan. Sarah Gibson pun kebanjiran penggemar.

Potret-potret cantik Sarah Gibson yang diunggah di Instagram pun selalu kebanjiran like. Fotonya dalam berbagai momen, mulai dari liburan, hangout, menghabiskan waktu bersama keluarga, hingga selfienya selalu disanjung netizen.

2. Diselingkuhi

Sarah Gibson ambil langkah tegas usai bongkar perselingkuhan sang suami. Dalam unggahan dan pesan yang beredar, Sarah mengungkapkan akan ambil langkah berpisah dengan Diksa.

Sarah sendiri merasa campur aduk. Pasalnya, ia mengaku masih memiliki rasa sayang terhadap suaminya, namun tidak dapat menerima tindakan perselingkuhan yang terjadi.

“Maafkan aku dengan segala kekuranganku. Terima kasih banyak ya Diska sayang, atas segala kasih sayang yang kamu berikan sama aku. Sebenarnya, aku pengin ketemu dan peluk kamu,” tulis Sarah dalam pesan yang beredar ke publik.

“Ada banyak kebaikan yang sudah kamu kasih ke aku. Aku hargai dan bersyukur atas apa yang telah kamu berikan ke aku selama ini. Aku cuma sangat menyayangkan perilaku kamu seperti ini,” lanjutnya.

Meski harus berpisah, Sarah menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pola asuh bersama (co-parenting) demi anak mereka agar tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua.