Bukan Mandi Lama, Ternyata Kebiasaan Ini Jadi Penyebab Pemborosan Air Terbesar

AIR bersih merupakan komoditas yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Bahkan, air menjadi sumber kehidupan paling utama.

Maka dari itu, berbagai kampanye menghemat air digalakkan guna menjaga kelestarian air bersih dan keseimbangan alam. Tapi tahukah kamu, ternyata kebiasaan yang turut jadi penyebab pemborosan air terbesar bukan dari mandi lama yang sering dilakukan sejumlah orang.

1. Penyebab Pemborosan Air Terbesar

Dalam kehidupan sehari-hari, ada hal yang cukup sederhana namun justru menjadi penyumbang pemborosan air terbesar. Kebiasaan tersebut adalah flush toilet.

Hal itu diungkapkan langsung oleh praktisi bisnis lingkungan sekaligus influencer Bang Sap dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan, flush toilet menjadi sumber pemborosan air paling besar dalam rumah tangga.

“Aktivitas kecil ini sangat tidak terasa, tapi ternyata punya dampak luar biasa buat lingkungan,” kata Bang Sap.

Bang Sap menyebut, flush toilet memakan sekitar 30 persen kebutuhan konsumsi air. Jika toilet yang digunakan adalah toilet konvensional, jumlah air yang dibutuhkan untuk melakukan flush mencapai 13 liter per flush. Sementara pada toilet modern, ini hanya membutuhkan tiga sampai 4,5 liter per flush.

“Konsumsi air terbesar rumah tangga berasal dari flushing toilet karena menyumbang hampir 30% dari total konsumsi air,” ucap dia.