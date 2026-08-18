Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Jahe Terlalu Banyak Bisa Bikin Heartburn, Ini Penjelasannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |08:05 WIB
Makan Jahe Terlalu Banyak Bisa Bikin <i>Heartburn</i>, Ini Penjelasannya
Ilustrasi batas aman konsumsi jahe. (Foto: dok Magnific/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Jahe adalah bumbu dapur yang pasti sering kamu temukan di rumah. Tapi, karena sifatnya yang cukup keras, konsumsi jahe berlebihan bisa dengan mudah mengiritasi perut. Ini bisa memicu gejala seperti sakit perut, diare, nyeri lambung, dan rasa panas di dada (heartburn). 

Melansir The Standard, ahli gizi, Mami Nakamura, menyarankan agar jahe dikonsumsi secukupnya saja sebagai bumbu, dan memperingatkan agar tidak mengonsumsinya berlebihan.

Jangan Makan Jahe Berlebihan

Sebenarnya, tidak ada batas yang pasti untuk asupan jahe dalam menu makanan sehari-hari. Tapi karena rasanya yang kuat saat dipakai sebagai bumbu, ahli gizi menyarankan untuk membatasi asupan harian sekitar 5 sampai 10 gram saja. 

Jumlah ini kira-kira setara dengan 5-7 iris jahe, sekitar 1 sendok teh jahe parut, atau kurang lebih 1-2 gram bubuk jahe. Saat sedang memasak atau makan, pastikan kamu tidak mengonsumsinya terlalu banyak, ya.

Kandungan Gingerol dan Shogaol

Secara nutrisi, 100 gram jahe yang bisa dimakan mengandung 2,1 gram serat makanan, di mana 90 persen dari serat tersebut adalah serat tidak larut yang bisa menambah massa tinja dan melancarkan pergerakan usus kamu. Jahe juga mengandung 270 mg kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/298/3160229//bumbu_dapur-lrdZ_large.jpg
Kolesterol Lagi Tinggi, Moms? Bikin Ramuan Pakai Bumbu Dapur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/298/3149594//bumbu_dapur-o92L_large.jpg
Racikan Bumbu Dapur dan Daun Kelor Bisa Tingkatkan Imun, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement