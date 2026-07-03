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Tips Aman Mencoba Tester Makeup di Mal, Jangan Asal Oles!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |09:05 WIB
Tips Aman Mencoba Tester Makeup di Mal, Jangan Asal Oles!
Make up tester di mal. (Foto: Freepik)
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MENCOBA tester makeup di mal menjadi cara yang praktis untuk mengetahui kecocokan warna, tekstur, maupun hasil akhir suatu produk sebelum memutuskan untuk membelinya. Namun, karena produk tester digunakan oleh banyak orang, kebersihannya perlu menjadi perhatian.

Hal ini jadi sorotan agar tidak meningkatkan risiko iritasi maupun penularan bakteri, virus, atau jamur pada kulit. Agar tetap aman saat mencoba tester makeup, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan.

Jangan Salah Pakai! Ini Cara Mengetahui Kapan Waktu Kedaluwarsa Makeup

1. Gunakan Aplikator Sekali Pakai

Hindari menggunakan kuas, spons, atau aplikator yang telah dipakai orang lain. Mintalah aplikator sekali pakai (disposable applicator) kepada beauty advisor untuk mengoleskan produk, terutama lipstik, maskara, dan produk mata lainnya.

2. Coba di Tangan Terlebih Dahulu

Untuk produk seperti foundation, cushion, concealer, atau lipstik, sebaiknya lakukan uji warna di bagian punggung tangan atau rahang terlebih dahulu. Cara ini membantu melihat kesesuaian warna tanpa harus langsung mengaplikasikannya ke seluruh wajah.

3. Hindari Mencoba Tester Mata dan Bibir Secara Langsung

Produk seperti maskara, eyeliner, lipstik, dan lip gloss memiliki risiko lebih tinggi menularkan bakteri atau virus jika digunakan bergantian. Sebisa mungkin hindari mengaplikasikan produk tersebut langsung dari kemasan ke mata atau bibir.

 

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