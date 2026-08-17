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6 Tips Jaga Hidrasi Tubuh saat Cuaca Panas Menurut Ahli Gizi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |12:05 WIB
6 Tips Jaga Hidrasi Tubuh saat Cuaca Panas Menurut Ahli Gizi
Ilustrasi jaga hidrasi tubuh. (Foto: dok Magnific/pvproductions)
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JAKARTA - Cuaca panas ekstrem masih terus berlangsung. Keringat berlebih bisa membuat tubuh mengalami dehidrasi, bahkan meningkatkan risiko sengatan panas atau heatstroke. Hanya minum air putih terkadang belum cukup. 

Seorang ahli gizi membagikan enam tips dari makanan dan minuman yang bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus terasa lebih sejuk. Salah satunya adalah sayuran yang mengandung hingga 96 persen air dan dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Menurut The Telegraph, saat gelombang panas melanda, menerapkan pola makan seimbang dapat membantu mengembalikan energi, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Ahli gizi yang fokus pada kesehatan usus, Farzanah Nasser, mengatakan bahwa memilih makanan yang tepat jadi salah satu kunci untuk bantu tubuh tetap sejuk.

Tips Bantu Tubuh Tetap Terhidrasi

1. Minum Air dan Konsumsi Makanan yang Tinggi Kandungan Air

Saat tubuh mendinginkan dirinya melalui keringat, cairan yang hilang perlu segera digantikan. Jika tidak, dehidrasi dapat menimbulkan berbagai gejala, seperti sulit berkonsentrasi, kelelahan mental, sakit kepala, mudah marah, dan mengantuk.

Sekitar seperlima kebutuhan cairan harian sebenarnya bisa berasal dari makanan. Banyak jenis tanaman juga memiliki kandungan air yang tinggi. Mentimun berada di urutan teratas dengan kandungan air sekitar 96 persen, disusul tomat sekitar 95 persen dan anggur lebih dari 80 persen. Stroberi, melon, jamur, jeruk, serta berbagai jenis beri juga bisa menjadi pilihan karena rendah kalori dan kaya akan vitamin serta serat.

2. Penuhi Kebutuhan Elektrolit dari Makanan Alami

Berkeringat membuat tubuh kehilangan elektrolit, seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Elektrolit berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, mengirimkan sinyal saraf, membantu kontraksi otot, menjaga tekanan darah, dan mendukung tingkat energi tubuh.

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