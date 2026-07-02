Penyebab Dark Spot di Wajah Susah Hilang

JAKARTA – Sudah rutin menggunakan berbagai produk skincare tetapi dark spot atau noda hitam di wajah tak kunjung memudar? Kondisi ini ternyata tidak selalu disebabkan oleh produk yang kurang efektif, melainkan bisa karena kandungan skincare yang digunakan hanya bekerja pada satu mekanisme pembentukan pigmentasi.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, menjelaskan bahwa banyak produk perawatan kulit hanya menargetkan satu jenis pigmentasi sehingga hasilnya kurang optimal dalam mengatasi dark spot.

"Skincare A sampai Z udah dicoba tapi dark spot susah hilang. Ini bisa jadi karena skincare kamu itu cuma menyerang satu tipe pigmentasi atau cuma cocok untuk dark spot tertentu. Padahal yang diharapkan ada proses nyata yang menyeluruh," kata dr. Aditya dalam unggahan video di akun Instagramnya.

Cara Atasi Noda Hitam

Menurutnya, satu bahan aktif saja sering kali tidak cukup untuk mengatasi noda hitam. Dibutuhkan kombinasi beberapa kandungan yang bekerja melalui mekanisme berbeda, salah satunya Niacinamide dan Tranexamic Acid (TXA).

Niacinamide berfungsi menghambat perpindahan melanin ke permukaan kulit sehingga dapat membantu mengurangi pigmentasi sekaligus mencegah munculnya noda hitam baru. Sementara itu, Tranexamic Acid bekerja dengan menghambat proses pembentukan pigmen berlebih yang dipicu paparan sinar ultraviolet (UV) maupun peradangan pada kulit.