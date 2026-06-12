5 Cara Mengurangi Kemerahan di Wajah yang Bisa Dicoba di Rumah

KEMERAHAN pada wajah bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, iritasi kulit, jerawat, hingga kondisi kulit tertentu seperti rosacea atau dermatitis. Selain mengganggu penampilan, kemerahan juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal, bahkan perih.

Meski beberapa kondisi memerlukan penanganan dokter kulit, ada sejumlah cara sederhana yang dapat membantu meredakan kemerahan pada wajah di rumah. Apa saja?

Dilansir dari Healthy Health, Jumat (12/6/2026), berikut 5 cara mengurangi kemerahan pada wajah yang bisa dicoba di rumah:

1. Kompres Dingin dengan Teh Chamomile

Teh chamomile dikenal memiliki sifat menenangkan dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi kemerahan pada kulit. Caranya cukup mudah, rendam kain bersih dan lembut dalam teh chamomile yang telah diseduh dan didinginkan.

Simpan beberapa saat di dalam kulkas atau freezer, lalu tempelkan pada area wajah yang kemerahan selama beberapa menit. Sensasi dingin dari kompres dapat membantu menenangkan kulit yang sedang meradang.

2. Gunakan Gel Lidah Buaya

Lidah buaya merupakan bahan alami yang populer untuk membantu menenangkan kulit yang teriritasi akibat sinar matahari maupun kulit kering. Gunakan gel lidah buaya murni tanpa tambahan pewangi atau bahan kimia berlebihan.

Kandungan alami dalam lidah buaya dapat membantu mempercepat regenerasi kulit sekaligus mengurangi kemerahan. Namun, sebelum mengoleskannya ke seluruh wajah, lakukan tes pada area kecil kulit terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada reaksi alergi.

3. Manfaatkan Minyak Esensial

Beberapa jenis minyak esensial seperti lavender dan tea tree oil memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan kemerahan. Minyak lavender dikenal mampu membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus menenangkan iritasi.

Sementara itu, tea tree oil sering digunakan untuk membantu mengatasi jerawat dan peradangan kulit. Karena sifatnya yang cukup kuat, minyak esensial sebaiknya dicampurkan terlebih dahulu dengan pelembap atau carrier oil sebelum digunakan pada kulit.