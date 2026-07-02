8 Minuman yang Bikin Pria Tahan Lama di Ranjang, Yuk Dicoba!

JAKARTA - Banyak pria mencari cara alami untuk meningkatkan performa saat berhubungan intim, termasuk dengan mengonsumsi minuman tertentu sebelum bercinta. Meski belum ada bukti ilmiah yang menyatakan ada minuman yang bisa secara langsung membuat pria bertahan lebih lama di ranjang, beberapa jenis minuman diketahui dapat mendukung kesehatan tubuh, sirkulasi darah, dan fungsi seksual secara keseluruhan.

Para ahli menegaskan bahwa stamina seksual dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, hingga kondisi kesehatan jantung. Karena itu, menjaga gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama.

Berikut delapan minuman yang dinilai dapat membantu menunjang kesehatan seksual pria.

1. Air Putih

Air putih merupakan minuman paling penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kecukupan cairan membantu melancarkan sirkulasi darah, termasuk aliran darah ke organ reproduksi. Sebaliknya, dehidrasi dapat memengaruhi tekanan darah, kesehatan jantung, bahkan menurunkan gairah seksual.

2. Minuman Lidah Buaya