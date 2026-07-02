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6 Buah Ini Bikin Ususmu Lebih Sehat, Bisa Diolah Jadi Sarapan Enak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |07:10 WIB
6 Buah Ini Bikin Ususmu Lebih Sehat, Bisa Diolah Jadi Sarapan Enak
Buah beri. (Foto: dok Freepik/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Menjaga kesehatan usus itu sangat penting karena kesehatan pencernaan berdampak besar pada tubuh secara menyeluruh, mulai dari sistem imun hingga suasana hati. Salah satu cara paling nikmat untuk merawat bakteri baik (mikrobioma) di usus dan menekan peradangan adalah dengan rutin makan buah-buahan.

Melansir Healthline, para pakar kesehatan menyebutkan rekomendasi buah terbaik yang kaya antioksidan dan punya sifat anti-inflamasi, yuk simak!

1. Buah Beri (Bluberi, Stroberi, dan Rasberi)

Keluarga buah beri tak hanya manis dan segar, tapi juga dipenuhi oleh antioksidan yang disebut antosianin. Senyawa alami ini sangat ampuh meredakan peradangan di dalam tubuh. Ditambah lagi, serat dari buah beri menjadi "makanan" kesukaan bagi bakteri baik di usus kamu.

2. Apel

Ungkapan lama yang bilang makan apel tiap hari bikin sehat itu ada benarnya. Apel kaya akan pektin, yakni sejenis serat larut yang bagus untuk usus. Pektin akan diurai oleh bakteri baik dan membantu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan. Jangan lupa makan apel bersama kulitnya (setelah dicuci bersih) agar serat yang didapat lebih maksimal.

3. Buah Sitrus (Jeruk, Lemon, dan Jeruk Bali)

Keluarga buah sitrus terkenal akan kandungan vitamin C-nya yang melimpah. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan tangguh yang siap melindungi sel-sel usus dari stres dan kerusakan akibat peradangan.

4. Anggur

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