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Viral! Suvenir Hajatan Air Mineral Galon Bikin Tamu Salah Fokus, Pulangnya Jadi Angkat Beban

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Suvenir Hajatan Air Mineral Galon Bikin Tamu Salah Fokus, Pulangnya Jadi Angkat Beban
Suvenir Hajatan Air Mineral Galon. (Foto: Instagram/@anis.syafaah)
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SEBUAH video viral di media sosial memperlihatkan pesta hajatan yang tak biasa. Suvenir yang dipersiapkan penyelenggara hajatan ini tak biasa karena berupa air mineral galon.

Para tamu undangan pun tampak kaget dan tak menyangka mendapatkan suvenir tersbut. Apalagi, suvenir yang tak biasa ini membuat para tamu sampai harus angkat beban.

Hajatan tak biasa

1. Suvenir Tak Biasa

Dalam video yang diunggah akun @anis.syafaah, sebuah pesta hajatan yang dikabarkan untuk syukuran khitanan seorang anak jadi sorotan. Video itu viral di media sosial setelah memperlihatkan suvenir yang tidak biasa.

Hajatan tak biasa

Jika umumnya tamu undangan membawa pulang suvenir berukuran kecil, kali ini mereka justru mendapatkan galon air sebagai buah tangan. Para tamu terlihat membawa galon air saat meninggalkan lokasi acara.

Ukurannya yang cukup besar membuat sebagian tamu harus menggunakan tenaga ekstra untuk mengangkutnya. Apalagi, itu bukan satu-satunya suvenir yang dikeberikan si pemilik hajat. Jinjingan di tangan para tamu juga terlihat sudah banyak.

“Berkah barokah bu hajat, definisi souvenir berbobot,” tulis akun @anis.syafaah.

 

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