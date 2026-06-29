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Viral! Penjual Es Krim Keliling Jualan Pakai Sepatu Roda, Netizen: Kena Demam Rollerblade Nona

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Penjual Es Krim Keliling Jualan Pakai Sepatu Roda, Netizen: Kena Demam Rollerblade Nona
Penjual es krim pakai sepatu roda. (Foto: Instagram/@makanby_)
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SEBUAH video viral di media sosial yang aksi unik seorang penjual es krim keliling. Penjual ini menjajahkan es krim dengan cara yang tak biasa karena sembari menggunakan sepatu roda.

Aksinya sontak viral di media sosial. Apalagi, masyarakat Indonesia kini tengah kena demam lagu Rollerblade atau sepatu roda dari Nona.

Penjual es krim pakai sepatu roda

1. Penjual Es Krim Keliling Jualan Pakai Sepatu Roda

Dilansir dari unggahan akun Instagram @makanby, terlihat seorang pria yang berjualan es krim keliling menggunakan sepatu roda. Penjual tersebut pun tampak meluncur lincah menyusuri jalan sambil mendorong gerobak es krimnya.

Aksinya menarik perhatian warga dan pengguna media sosial. Sang pengunggah pun turut menyelipkan lagu Rollerblade Nona hingga makin meramaikan tren tersebut.

Penjual es krim pakai sepatu roda

Bahkan, sang penjual turut memberi jawaban lucu saat sang pembeli menanyakan kepadanya “Udah siap belum?” khas lagu Rollerblade Nona. Abang penjual dengan cepat menanggapinya dengan melanjutkan potongan lirik lagu Nona tersebut.

Dengan mengenakan sepatu roda, sang penjual tetap mampu menjaga keseimbangan saat berjualan. Dia bahkan tak kesulitan menjajahkan jualannya, padahal kondisi jalanan cukup ramai.

 

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