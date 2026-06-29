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Arti Ritual Tanah Gajah Lampung dan Injak Kepala Kerbau yang Dijalani Jokowi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |21:10 WIB
Arti Ritual Tanah Gajah Lampung dan Injak Kepala Kerbau yang Dijalani Jokowi
Arti Ritual Tanah Gajah Lampung dan Injak Kepala Kerbau yang Dijalani Jokowi (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Ritual Tanah Gajah Lampung dan prosesi menginjak kepala kerbau menjadi bagian dari rangkaian penganugerahan gelar adat kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), saat berkunjung ke Provinsi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menerima gelar kehormatan adat Baginda Pemuka Bangsa yang dianugerahkan oleh lima kerajaan adat Lampung.

Gelar adat tersebut diberikan melalui prosesi sakral yang digelar di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Prosesi penganugerahan ini dihadiri langsung oleh para sultan, penyimbang adat, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Lampung lengkap sebagai bagian dari rangkaian penyematan gelar.

Kedatangan Jokowi disambut melalui tradisi Nemui Nyimah, yakni ritual penyambutan tamu kehormatan dalam budaya adat Lampung. Setelah prosesi penyambutan selesai, acara inti penganugerahan gelar adat dilaksanakan di Gedung Pusiban.

Penganugerahan gelar Baginda Pemuka Bangsa menjadi bentuk penghormatan tertinggi dari lima kerajaan adat Lampung kepada Jokowi atas kontribusi dan pengabdiannya selama memimpin Indonesia.

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