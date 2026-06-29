Rekomendasi Spot Immersive di Jakarta, Destinasi Seru untuk Liburan dan Berburu Foto Estetik

JAKARTA tak hanya menawarkan pusat perbelanjaan dan wisata kuliner. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai destinasi immersive atau imersif mulai bermunculan dan menjadi favorit masyarakat.

Menggabungkan teknologi digital, seni visual, permainan cahaya, hingga instalasi interaktif, tempat-tempat ini menghadirkan pengalaman yang berbeda dari wisata pada umumnya. Bagi kamu yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan, atau sekadar mencari spot foto yang Instagramable, ada sejumlah rekomendasi destinasi immersive di Jakarta yang patut dikunjungi.

Berikut Rekomendasi Spot Immersive di Jakarta:

1. Galeri Indonesia Kaya

Berada di Grand Indonesia, Galeri Indonesia Kaya menawarkan pengalaman budaya yang dikemas secara modern. Selain pameran seni, pengunjung dapat menikmati instalasi digital interaktif yang memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara melalui teknologi multimedia.

Menariknya, sebagian besar aktivitas di galeri ini dapat dinikmati secara gratis. Ini bisa jadi opsi kamu jika ingin menikmati wisata immersive yang ramah di kantong.

2. Indonesia Science Center (PP-IPTEK) TMII

Bagi yang ingin berwisata sambil belajar, Indonesia Science Center di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bisa menjadi pilihan. Berbagai wahana interaktif mengajak pengunjung mengenal ilmu pengetahuan melalui eksperimen sederhana, simulasi teknologi, hingga permainan edukatif yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa.