HOME WOMEN FASHION

Ji Chang Wook Foto di Candi Prambanan, Pakai Beskap Jadi Mas-Mas Jawa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |15:45 WIB
Ji Chang Wook Foto di Candi Prambanan, Pakai Beskap Jadi Mas-Mas Jawa
Potret Momen Ji Chang Wook di Candi Prambanan, Pakai Beskap Jadi Mas-mas Jawa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Selatan Ji Chang Wook kembali mencuri perhatian publik Indonesia. Kali ini, ia terlihat berada di Candi Prambanan, Yogyakarta, bersama aktris cantik Pevita Pearce. 

Momen tersebut langsung ramai diperbincangkan setelah foto-foto mereka beredar di media sosial. Pevita Pearce tampak langsung mengunggah momen kebersamaan dengan aktor tampan Korea tersebut di akun Instagram pribadinya @pevpearce.

Berikut ini sederet potret momen Ji Chang Wook saat berada di Candi Prambanan, Yogyakarta:

Tampil Serasi dengan Busana Adat Jawa

Dalam momen itu, Ji Chang Wook mengenakan beskap Jawa berwarna biru muda yang dipadukan dengan jarik batik, sementara Pevita Pearce tampil menawan dengan kebaya klasik warna senada. Keduanya tampak serasi dan memancarkan aura elegan khas adat Jawa.

Melihat aktor Korea mengenakan pakaian tradisional Indonesia memberi kesan bahwa budaya kita dihargai dan diperkenalkan ke dunia internasional.

Ji Chang wook

Caption lucu "Mase & Mbakayu"

Melalui akun Instagram-nya, Pevita membagikan potret bersama Ji Chang Wook dengan caption “Mase & Mbakayu”. Unggahan itu langsung ramai diserbu komentar warganet yang terpesona dengan chemistry keduanya.

"sangat melokal sekali lah si abang icang," tulis akun feryayys.

"tau tau dah jd mas mas jawa ajh bang icang, makin menyala kan" tulis akun thasunendar.

"mas Icang cakep bgt pake blankon" tulis akun kyuniaaa.

 

