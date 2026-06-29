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Alasan Lucinta Luna Operasi Pita Suara: Biar Kalau ke Luar Negeri Enggak Dicegat Imigrasi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |19:05 WIB
Alasan Lucinta Luna Operasi Pita Suara: Biar Kalau ke Luar Negeri Enggak Dicegat Imigrasi
Lucinta Luna. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)
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KABAR menghebohkan datang dari selebgram Lucinta Luna. Dia baru saja menjalani operasi pita suara.

Ya, setelah berbulan-bulan tak bersuara, kini Lucinta Luna kembali muncul dan menceritakan mengenai proses pemulihannya setelah menjalani operasi pita suara. Dalam siaran langsung di TikTok, Lucinta Luna mengaku sudah tiga bulan menjalani masa pemulihan.

Lucinta Luna

1. Alasan Operasi

Lucinta Luna pun membeberkan alasannya menjalani operasi. Dia mengaku telah menjalani operasi yang bertujuan membuat suaranya terdengar lebih feminin.

Lucinta mengatakan, salah satu alasan dirinya menjalani operasi tersebut agar tidak lagi mengalami kendala saat bepergian ke luar negeri. Dia mengaku kerap dicegat oleh pihak imigrasi.

“Jadi nanti kalau aku jalan-jalan ke luar negeri, aku enggak dicegat lagi sama imigrasi,” ujar Lucinta dalam siaran langsungnya.

Tak hanya itu, Lucinta juga mengungkapkan bahwa perubahan suara tersebut menjadi bagian dari babak baru dalam hidupnya. Menurutnya, transformasi ini menjadi langkah untuk memulai kehidupan yang baru.

“Jadi udah selama lima tahun lebih, kodamnya Fattah menemani kalian. Sekarang waktunya tahun 2026, Lucinta Luna comeback dengan suara yang soft spoken, dengan suara yang halus,” ucapnya.

 

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