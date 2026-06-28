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Sosok Citra Isramij, Eks Finalis Kontes Kecantikan yang Kini Bersinar di Dunia Pasar Modal dan Padel

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |18:58 WIB
Sosok Citra Isramij, Eks Finalis Kontes Kecantikan yang Kini Bersinar di Dunia Pasar Modal dan Padel
Citra Ismarij Pedju
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JAKARTA – Cantik, berprestasi, dan sukses membangun karier di industri pasar modal. Tiga hal tersebut menggambarkan sosok Citra Isramij Pedju. 

Pernah menjadi Finalis Wajah Femina 2007 dan masuk Top 10 Puteri Indonesia 2008, kini ia dipercaya sebagai eksekutif di sektor keuangan. Selain itu Citra juga aktif menekuni olahraga padel dan berhasil mengoleksi sejumlah prestasi.

Perjalanan Citra menunjukkan bahwa dunia profesional dan gaya hidup sehat dapat berjalan beriringan. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran itu dikenal sebagai sosok yang terbiasa bekerja dalam ritme cepat, menangani transaksi pasar modal, serta berinteraksi dengan berbagai investor dan institusi keuangan. 
Baginya, menjaga performa tidak hanya dilakukan di ruang rapat, tetapi juga melalui aktivitas fisik yang mampu menjaga fokus dan keseimbangan hidup.

Di tengah padatnya aktivitas tersebut, Citra memilih padel sebagai olahraga yang kini menjadi bagian dari rutinitasnya. Menurutnya, olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash itu bukan hanya menyenangkan, tetapi juga mengajarkan komunikasi, strategi, dan kerja sama tim.

"Di dunia pasar modal maupun saat bermain padel, saya sama-sama belajar bahwa keputusan terbaik lahir ketika kita tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Itu yang membuat saya menikmati olahraga ini," ujar wanita yang kini ditunjuk sebagai Vice President & Head of Debt Brokerage PT BRI Danareksa Sekuritas.

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Topik Artikel :
Padel Citra Ismarij Beauty
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