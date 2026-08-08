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Liliana Tanoesoedibjo Sambut Positif WBI Fashion Padel Nusantara: Ini Luar Biasa

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |10:05 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Sambut Positif WBI Fashion Padel Nusantara: Ini Luar Biasa
Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara WBI Fashion Padel Nusantara. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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JAKARTA – Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, menyambut positif turnamen WBI Fashion Padel Nusantara. Menurut Liliana, ini merupakan terobosan baru dalam dunia fashion, budaya, dan olahraga di Indonesia.

Warisan Budaya Indonesia (WBI) resmi menggelar turnamen olahraga padel bertemakan 'WBI Fashion Padel Nusantara'. Acara ini mengusung semangat untuk merayakan keberagaman budaya Indonesia dalam sebuah olahraga modern dalam rangka menuju perayaan lima tahun WBI.

Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara WBI Fashion Padel Nusantara

1. WBI Fashion Padel Nusantara Resmi Digelar

Turnamen WIB Fashion Padel Nusantara berlangsung di Margot Padel, Jakarta Selatan pada 7 - 8 Agustus 2026. Melalui kompetisi padel ini, WBI ingin memperkenalkan budaya Indonesia yang bisa diaplikasikan dalam olahraga masa kini.

Dalam penyelenggaraannya, WBI Fashion Padel Nusantara akan melombakan beberapa kategori pertandingan yang diikuti oleh berbagai komunitas. Selain itu, WBI juga mendorong peserta untuk berkreasi dalam pakaian yang dikenakan saat bertanding.

Selain pertandingan padel, turnamen ini juga melombakan kompetisi fashion. Para peserta bebas mengekspresikan kreativitas mereka dalam penampilan unik dan terbaik, tetapi tetap memadukan unsur budaya Indonesia.

2. Liliana Tanoesoedibjo Sambut Positif

Liliana Tanoesoedibjo berkesempatan hadir langsung dalam turnamen tersebut. Executive Chairwoman MNC Group itu antusias menyambut kehadiran turnamen padel yang inovatif tersebut.

"Iya, kita merasa senang sekali melihat ini karena kita melihat bahwa ada fashion dan ada budaya digabung jadi satu, juga olahraga," kata Liliana kepada iNews Media Group di Margot Padel, Jakarta Selatan pada Jumat (7/8/2026).

Menurut Liliana, penggabungan fashion, budaya, dan olahraga ini menjadi inovasi cerdas untuk memajukan industri terkait. Apalagi, aspek budaya Indonesia sangat ditonjolkan dalam WBI Fashion Padel Nusantara.

"Iya, tadi kami merasa bersyukur bahwa hari ini kita bisa mengadakan penggabungan antara budaya, fashion, dan juga olahraga yang mana ini belum pernah terjadi ya," tutur Liliana.

"Jadi ini sangat luar biasa untuk WBI karena dalam rangka 5 tahun WBI, kita mau memperkenalkan kepada generasi muda bahwa warisan budaya Indonesia ini bisa berkolaborasi dengan seluruh aspek, dari olahraga juga maupun fashion," tambahnya.

 

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