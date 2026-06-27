Viral! 2 Nenek-Nenek Adu Jotos Sampai Harus Dipisahkan Warga

SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan dua orang nenek-nenek adu jotos. Saking sengitnya perkelahian itu, warga di sekitar sampai harus turun tangan.

Warga yang melihat langsung berusaha melerai kedua nenek tersebut. Apalagi, keduanya sudah bersimpuh duduk, namun tetap berkelahi.

1. 2 Nenek-Nenek Adu Jotos

Aksi adu jotos biasanya identik dengan anak muda. Namun kejadian tak biasa justru terjadi di sebuah kedai kopi di kawasan Serangoon, Singapura, ketika dua wanita lanjut usia (lansia) terlibat perkelahian hebat hingga menjadi sorotan warga sekitar.

Dikutip dari Channel News Asia, insiden tersebut terjadi pada Senin 22 Juni 2026 waktu setempat di kawasan Block 261 Serangoon Central Drive. Awalnya, kedua nenek tersebut terlihat terlibat adu mulut di area kedai kopi.

Salah satu nenek yang mengenakan kaus hijau dan membawa tongkat jalan tampak meninggikan suara saat berdebat dengan nenek lainnya. Nenek lain diketahui menggunakan Personal Mobility Aid (PMA) atau kendaraan bantu jalan.

Situasi kemudian memanas ketika adu mulut berubah menjadi aksi fisik. Nenek bertongkat diduga lebih dulu menyerang dengan menggunakan tongkatnya, yang kemudian dibalas oleh lawannya yang turun dari PMA dan melayangkan pukulan.

Perkelahian pun tak terhindarkan. Keduanya saling tendang, jambak, dan pukul hingga membuat suasana kedai kopi menjadi heboh.

Aksi tersebut akhirnya berhasil dihentikan oleh pelanggan dan pegawai kedai kopi yang berada di lokasi kejadian. Kedua wanita itu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

Salah satu dari mereka sempat dibawa ke Rumah Sakit Tan Tock Seng untuk pemeriksaan medis. Sementara itu, nenek satu lainnya menolak untuk dibawa ke rumah sakit.