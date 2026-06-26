Viral! Tria The Changcuters Mendadak Nyanyi Depan Orangtua Murid saat Hadiri Wisuda Anak

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan vokalis The Changcuters, Mohammad Tria Ramadhani, mendadak diminta bernyanyi. Bukan di konser atau acara televisi, Tria diminta bernyanyi di acara wisuda anaknya.

Tentu saja, pemandangan tak biasa Tria bernyanyi di wisuda anaknya, Lenonina Maryam Daria, jadi sorotan. Dia malah tampil membawakan beberapa lagu bernuansa rock n roll di hadapan para orangtua siswa.

1. Hadiri Wisuda Anak

Momen tersebut diketahui melalui unggahan video aku akun Instagram sang istri, Dhatu Rembulan. Dalam video tersebut, tampak awalnya Tria bersama istri dan anaknya berangkat dari rumah menuju acara wisuda sang anak.

Namun, saat acara wisuda selesai, dirinya maju ke atas panggung yang berada di luar ruangan wisuda sekolah dan tampil membawakan beberapa lagu. Hal yang cukup unik adalah ia tampil di depan para orang tua siswa yang hadir.

Sontak, naiknya Tria ke atas panggung itu langsung disambut sorak sorai para orangtua siswa. Ia pun langsung membuka penampilannya dengan lagu “Libur Telah Tiba” namun dengan nuansa rock n roll dan gaya khasnya sebagai vokalis The Changcuters.