Mengenal Arti dan Manfaat Hydration Break di Piala Dunia 2026

JAKARTA - Piala Dunia 2026 menghadirkan aturan baru yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran pemain. Salah satunya adalah penerapan hydration break atau jeda hidrasi selama tiga menit di setiap babak pertandingan.

Kebijakan ini diumumkan FIFA sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi fisik pemain sepanjang turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada musim panas tahun depan.

Berbeda dengan turnamen sebelumnya yang menerapkan jeda minum berdasarkan kondisi cuaca tertentu, FIFA memastikan hydration break akan berlaku di seluruh pertandingan tanpa melihat suhu maupun lokasi stadion. Dengan begitu, semua tim akan mendapatkan perlakuan yang sama.

Kepala Petugas Turnamen FIFA 2026 untuk wilayah Amerika Serikat, Manolo Zubiria, menjelaskan bahwa wasit akan menghentikan pertandingan pada menit ke-22 di setiap babak agar para pemain memiliki kesempatan untuk mengembalikan cairan tubuh.

“Untuk setiap pertandingan, di mana pun dimainkan dan berapa pun suhunya, akan ada jeda minum selama tiga menit di setiap babak,” ujar Zubiria.