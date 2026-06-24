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HOME WOMEN MOM AND KIDS

Alasan 3 Camilan Ini Nggak Boleh Diberikan ke Anak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |07:05 WIB
Alasan 3 Camilan Ini Nggak Boleh Diberikan ke Anak
Ilustrasi camilan yang tak boleh untuk anak. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Camilan atau makanan ringan tentunya jadi variasi makanan untuk anak. Namun, tak bisa semua camilan diberikan ke anak ya Mom, karena ada dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. 

Dokter Spesialis Anak Aisya Fikritama menjelaskan camilan yang tak boleh dikonsumsi anak. “Pertama, nugget kemasan. Kelihatannya tinggi protein, tapi sebenarnya ini makanan ultra processed. Biasanya tinggi garam, gula, pengawet dan perasa, kandungan dagingnya pun sering nggak sampai 50 persen,” ujarnya lewat Instagram pribadinya.

Selanjutnya, dr. Aisya mengungkapkan bahwa kentang beku juga termasuk camilan yang tak boleh diberikan ke anak. “Lalu, ada kentang goreng. Memang kelihatannya praktis, namun tetap saja itu makanan olahan. Biasanya tinggi lemak dan garam. Nilai gizinya juga jauh berkurang dibandingkan dengan kentang segar,” tuturnya.

Terakhir, menurut dr. Aisya, camilan yang dilarang untuk anak adalah sosis. “Sama kayak nugget, ini juga produk olahan, tinggi natrium, dan sering banget banyak pengawetnya. Tentunya kualitasnya nggak sebaik dengan daging yang asli,” ucapnya.

So, Mom and Dad, camilan yang dilarang untuk anak bukan berarti tak boleh sama sekali. Camilan tersebut boleh dikonsumsi, tapi jangan dijadikan sebagai camilan harian. “Lebih baik kasih real food,” kata dr. Aisya.

(Agustina Wulandari )

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