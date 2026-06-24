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Rahasia Diet ala Ery Makmur, Kurang dari Setahun Bisa Turun 30 Kilogram

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |10:01 WIB
Rahasia Diet ala Ery Makmur, Kurang dari Setahun Bisa Turun 30 Kilogram
Ery Makmur. (Foto: dok Instagram/ery_makmur)
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JAKARTA - Ery Makmur, yang sering menghiasi layar kaca lewat sinetron Awas Ada Sule sempat mencuri perhatian publik karena transformasi penampilannya. Ia berhasil menurunkan berat badan 30 kilogram selama 10 bulan. Namun keberhasilannya bukan tanpa alasan.

Ada rahasia dan trik tersendiri yang dilakukan oleh Ery Makmur dalam menurunkan berat badan. Dalam unggahan video dalam akun instagram influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, Ery membongkar rahasia diet ala dirinya hingga bisa menurunkan berat badan secara drastis. 

Ery menyebut rahasia pertama dirinya dalam menurunkan berat badan adalah mindset pola hidup sehat. Ia menganalogikan pola hidup sehat sama seperti ibadah, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan bahkan dibutuhkan oleh semua orang. 

“Mindset-nya adalah mencari sehat. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Pola hidup sehat tidak ada ujungnya. Pola hidup sehat sama seperti beribadah,” kata Ery, dikutip Rabu (24/6).

Dengan mindset yang sudah terbangun, ia mengaku tidak merasakan tantangan apapun selama menjalani masa diet. Bahkan dengan mindset tersebut ia berhasil membangun opini dalam dirinya bahwa tidak ada makanan yang jahat atau perlu dihindari saat diet. 

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