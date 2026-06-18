Sudah Diet Ketat tapi Berat Badan Kembali Naik? Dokter Ungkap Penyebabnya

Sudah Diet Ketat tapi Berat Badan Kembali Naik? Dokter Ungkap Penyebabnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Tidak sedikit orang berhasil menurunkan berat badan melalui program diet, namun mengalami kenaikan berat badan kembali beberapa waktu kemudian. Kondisi yang dikenal sebagai weight regain ini ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh pola makan atau kurangnya disiplin, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme biologis tubuh.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Bamed, dr. Maryam, Sp.GK, menjelaskan bahwa mempertahankan berat badan ideal sering kali lebih menantang dibandingkan proses menurunkannya.

“Jadi bukan hanya soal turun saja, tetapi bagaimana mempertahankannya agar tetap stabil dan berkelanjutan,” kata dr. Maryam dalam Seminar Media Comprehensive Aesthetic and Wellness Bamed, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pola makan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga berat badan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kebutuhan protein dan serat harian secara optimal.

“Mau menggunakan strategi apa pun, pola makan tetap menjadi fondasi. Karena itu, penting menerapkan gizi seimbang dengan komposisi yang sesuai kebutuhan, yakni mengandung karbohidrat, protein, dan serat,” jelasnya.