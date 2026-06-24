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Gen Z Rela Ngeluarin Uang Buat Olahraga Wellness, Investasi Masa Depan?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |14:10 WIB
Gen Z Rela Ngeluarin Uang Buat Olahraga Wellness, Investasi Masa Depan?
Gen Z Rela Ngeluarin Uang Buat Olahraga Wellness, Investasi Masa Depan? (Foto: Canva)
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JAKARTA - Generasi Z dan milenial kini menjadikan wellness atau gaya hidup sehat sebagai bagian penting dalam keseharian mereka. Bukan lagi sekadar aktivitas sesekali, kesehatan kini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh.

Perubahan pola pikir ini turut mendorong pertumbuhan industri wellness global yang nilainya telah mencapai sekitar USD2 triliun. Menariknya, tren tersebut tidak hanya didorong oleh kalangan muda, tetapi juga mulai menarik perhatian kelompok usia yang lebih senior.

Berdasarkan riset terbaru McKinsey mengenai masa depan industri wellness yang melibatkan lebih dari 9.000 responden di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan China, terlihat bahwa generasi muda memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kesehatan dibanding generasi sebelumnya.

Generasi Muda Jadi Penggerak Industri Wellness

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 30 persen Gen Z dan milenial mengaku lebih memprioritaskan kesehatan dibandingkan satu tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dibanding generasi yang lebih tua yang berada di kisaran 23 persen.

Tingginya perhatian terhadap kesehatan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingkat stres yang lebih tinggi hingga paparan konten kesehatan yang masif di media sosial. Tak heran jika kelompok usia muda juga menjadi konsumen terbesar berbagai produk dan layanan wellness.

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