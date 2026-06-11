Mengenal Bisnis Franchise yang Bisa Dicoba Gen Z

JAKARTA - Di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk berwirausaha, bisnis franchise atau waralaba menjadi salah satu pilihan yang banyak dilirik. Model bisnis ini dinilai lebih praktis karena menawarkan sistem usaha yang telah teruji, sehingga cocok bagi Gen Z yang ingin memulai bisnis tanpa harus membangun merek dari nol.

Selain mendapatkan dukungan operasional dan pemasaran, pelaku usaha juga perlu menyiapkan sistem pengelolaan keuangan yang efektif agar bisnis dapat berjalan lebih lancar. Penggunaan layanan perbankan digital untuk kebutuhan bisnis menjadi salah satu solusi yang dapat membantu pengelolaan transaksi sehari-hari secara lebih mudah dan efisien.

Pengertian Bisnis Franchise

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, franchise atau waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha atas suatu sistem bisnis yang telah terbukti berhasil dan dapat digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan waralaba sebagai bentuk kerja sama usaha yang mencakup hak pengelolaan dan pemasaran dengan sistem pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara sederhana, bisnis franchise memungkinkan seseorang menjalankan usaha menggunakan merek, produk, dan sistem operasional yang sudah dimiliki pihak lain. Sebagai pengelola, franchisee bertanggung jawab menjalankan operasional bisnis sesuai standar yang telah ditetapkan.

Cara Kerja Bisnis Franchise

Dalam sistem franchise terdapat dua pihak utama, yaitu franchisor dan franchisee.

Franchisor merupakan pemilik merek sekaligus sistem bisnis yang telah berkembang, sedangkan franchisee adalah pihak yang membeli hak untuk menjalankan usaha tersebut.