Khasiat Minum Air Lemon di Pagi Hari, Efeknya Nggak Main-main

JAKARTA - Air lemon bisa jadi alternatif minuman yang bisa dikonsumsi pagi hari. Selain menyegarkan, minuman yang satu ini punya segudang manfaat, apalagi kalau diminum di pagi hari.

Dilansir dari Healthline, ahli gizi, Jerlyn Jones, M.S., MPA, RDN, LD, CLT membeberkan fakta di balik kepopuleran minuman ini. Berikut adalah enam manfaat utama minum air lemon untuk tubuhmu.

1. Mencegah Dehidrasi

Banyak orang kurang suka minum air putih karena rasanya yang hambar. Menambahkan perasan lemon bisa bikin rasanya lebih segar, sehingga kamu terdorong untuk minum lebih banyak.

Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting, apalagi National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) merekomendasikan orang dewasa untuk minum enam hingga delapan gelas air per hari agar terhindar dari gejala dehidrasi seperti kelelahan, sakit kepala, hingga sembelit.

2. Sumber Vitamin C yang Baik

Lemon masuk dalam keluarga buah citrus yang kaya akan vitamin C. Menurut data nutrisi, memeras satu buah lemon (sekitar 48 gram) ke dalam air sudah bisa memenuhi 21 persen dari nilai harian (DV) vitamin C yang kamu butuhkan.