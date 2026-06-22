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Lari Bikin Otak Lebih Cerdas, Ini Penjelasan Ilmiahnya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |19:00 WIB
Lari Bikin Otak Lebih Cerdas, Ini Penjelasan Ilmiahnya!
Lari bisa bikin otak cerdas. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Benarkah jogging atau lari pagi bisa bikin otak lebih cerdas? Ternyata hal itu bukan sekadar perasaan saja. Secara ilmiah, olahraga lari bisa mengubah struktur dan fungsi otak menjadi lebih baik, bahkan menumbuhkan sel-sel baru di kepala.

Sebuah penelitian ilmiah berjudul "Running Changes the Brain: the Long and the Short of It" yang dipublikasikan di jurnal Physiology (2017) membedah secara rinci bagaimana lari mempengaruhi otak. Riset ini dikerjakan oleh para ilmuwan dari Amerika Serikat dan Meksiko, yaitu Carmen Vivar dan Henriette van Praag.

Yuk bedah lebih jauh soal temuan dari riset ini:

1. Pabrik Sel Otak Baru Bernama Hipokampus

Otak memiliki bagian penting bernama hipokampus. Bagian ini ibarat pusat memori dan pembelajaran. Dulu, banyak yang mengira manusia tidak bisa menghasilkan sel otak baru setelah dewasa. Namun, riset ini membuktikan sebaliknya. Proses lahirnya sel saraf (neuron) baru di otak disebut dengan neurogenesis.

Berdasarkan uji coba pada hewan mamalia (yang struktur otaknya mirip manusia), aktivitas berlari, meskipun dilakukan secara santai, drastis meningkatkan jumlah sel-sel otak baru di area hipokampus.

2. Efek Jangka Pendek Memberi "Pupuk" untuk Otak

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sesaat setelah rutin lari? Pada tahap awal (jangka pendek), lari akan melancarkan aliran darah dan mengubah kadar zat kimia di otak (neurotransmiter). 

Otak akan memproduksi sebuah protein bernama Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Kamu bisa membayangkan BDNF ini sebagai "pupuk ajaib" yang sangat ampuh untuk menyuburkan dan menjaga sel-sel otak.

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