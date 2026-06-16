Menkes Budi Gunadi Soroti Tren FOMO Lari Maraton: Tak Masalah Asal Sehat!

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, soroti tren ikut-ikutan atau fear of missing out (FOMO) dalam olahraga lari. Teranyar, tren ini terjadi dalam sebuah ajang lari maraton.

Fenomena lari kini memang semakin digandrungi masyarakat. Tetapi, Menkes Budi tak masalah dengan munculnya tren FOMO lari.

1. Tren FOMO Lari

Menurut Budi, FOMO dalam olahraga justru bisa menjadi hal positif jika mampu mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat. Ia juga mengaku takjub melihat antusiasme puluhan ribu peserta yang rela bangun sejak dini hari demi mengikuti ajang marathon lari.

“Ini karena ada puluhan ribu orang yang bangun sekitar jam 3 pagi untuk hadir di BTN Jakarta International Marathon untuk lari. Memang yang lari ini beberapa ada yang benar-benar serius lari, tapi ada juga ikut-ikutan karena FOMO,” kata Budi.

Menurut Menkes Budi, FOMO bisa menjadi pintu masuk masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Jadi, dia tak masalah dengan tren tersebut.

“Nggak papa juga, bagus buat FOMO itu jadi gaya hidup atau lifestyle yang keren,” ujarnya.