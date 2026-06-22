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Tak Hanya Kaya Manfaat, Sereh Juga Bisa Diolah Jadi Sajian yang Nikmat dan Segar
Agustina Wulandari ,Jurnalis
Senin, 22 Juni 2026 |20:00 WIB
Tak Hanya Kaya Manfaat, Sereh Juga Bisa Diolah Jadi Sajian yang Nikmat dan Segar
Teh sereh. (Foto: dok Freepik/jcomp)

JAKARTA - Setelah aktivitas seharian, pastinya kamu merasa lelah dan ingin minum yang segar untuk menyegarkan badan. Nah, kamu harus banget kenalan lebih jauh sama sereh.

Tanaman aromatik yang satu ini punya segudang manfaat buat kesehatan. Sereh itu punya antioksidan yang tinggi. Rutin mengonsumsi sereh bisa bantu melancarkan pencernaan, mengurangi perut kembung, sampai membantu menurunkan kolesterol. 

Tak hanya itu, aromanya yang khas memberikan efek calming alias menenangkan buat pikiran. Cocok banget buat healing tipis-tipis di rumah sehabis kerja atau kuliah! Nah, bisa dibikin panganan apa saja sih sereh ini? 

Berikut 5 rekomendasi sajian dari sereh yang nikmat dan bisa kamu coba olah di rumah.

1. Ayam Goreng Sereh

Potongan ayam dimarinasi pakai bumbu halus dan irisan sereh yang melimpah. Pas digoreng, wanginya bakal semerbak ke seluruh penjuru rumah, dan rasanya gurih rempah banget.

2. Sate Lilit Bali

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Topik Artikel :
sereh jahe Teh Sereh Sereh
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