Riset: Baca 4 Buku dalam Setahun Bisa Kurangi Risiko Stres dan Depresi

BACA buku ternyata punya manfaat yang luar biasa. Bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga bisa membantu menjaga kesehatan mental.

Membaca buku terbukti dapat menurunkan risiko stres. Bukan hanya itu, baca buku juga bisa turunkan kecemasan hingga gejala depresi.

1. Baca 4 Buku dalam Setahun Bisa Kurangi Risiko Stres dan Depresi

Dokter yang sering membagikan edukasi kesehatan di X, Adam Prabata mengungkapkan bahwa membaca buku untuk kesenangan ternyata memiliki manfaat psikologis yang cukup besar. Ia mengatakan, hanya dengan membaca empat buku dalam setahun, seseorang sudah bisa memperoleh dampak positif dalam kesehatan mental.

“Tahukah kalian bahwa hanya dengan membaca 4 buku rekreasional per tahun saja, risiko mengalami stres psikologis, kecemasan, dan gejala depresi bisa turun secara signifikan?” tulis Adam.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of American College Health oleh Levine dan kolega pada 2022, kebiasaan membaca untuk kesenangan berhubungan dengan penurunan tekanan psikologis.

Manfaat itu terjadi karena membaca membantu mengurangi frustrasi terhadap kebutuhan psikologis dasar seseorang. Selain menurunkan tingkat stres psikologis, kebiasaan membaca juga disebut dapat mengurangi risiko depresi dan gangguan kecemasan.

“Konsisten membaca berasosiasi dengan pikiran lebih tenang, kecemasan berkurang, dan keluhan depresi menurun,” jelas Adam.