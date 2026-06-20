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Gampang Ngantuk dan Sulit Fokus? Tanda-Tanda Hormon Testosteron Rendah

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |07:17 WIB
Gampang Ngantuk dan Sulit Fokus? Tanda-Tanda Hormon Testosteron Rendah
Gampang Ngantuk dan Sulit Fokus? Tanda-Tanda Hormon Testosteron Rendah (Foto: freepik)
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JAKARTA – Rasa lelah yang terus muncul, mudah mengantuk di siang hari, hingga sulit berkonsentrasi saat bekerja sering kali dianggap sebagai dampak kurang tidur atau padatnya aktivitas. Padahal, kondisi tersebut juga bisa menjadi sinyal adanya penurunan kadar hormon testosteron pada pria yang perlu diwaspadai.

Dokter spesialis andrologi sekaligus edukator kesehatan, dr. Jefry Tribowo, mengungkapkan bahwa testosteron rendah dapat memengaruhi energi, fokus, hingga performa seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Menurut dr. Jefry, salah satu gejala yang paling sering dirasakan adalah kelelahan berkepanjangan yang membuat produktivitas menurun.

“Kalau dulu pada siang hari dia bisa bekerja produktif, namun belakangan ini terasa kalau siang itu justru mengantuk dan kemampuan bekerjanya mulai menurun,” kata dr. Jefry.

Kadar Testosteron

Tak hanya berdampak pada kondisi fisik, kadar testosteron yang rendah juga dapat memengaruhi fungsi kognitif. Banyak pria mengeluhkan sulit fokus, mudah terdistraksi, hingga merasa kemampuan berpikirnya tidak setajam sebelumnya.

“Selain itu, dia juga akan merasakan kalau setiap kali bekerja, itu perasaannya kurang fokus, gampang terdistraksi, bahkan dia merasa kemampuan berpikirnya tidak sejernih dulu atau istilahnya dikenal dengan brain fog,” ujarnya.

Yang perlu diperhatikan, rasa lelah akibat rendahnya testosteron sering kali tidak membaik meski seseorang sudah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Kondisi ini kerap menimbulkan frustrasi karena penderitanya merasa tubuhnya mengalami perubahan yang signifikan.

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