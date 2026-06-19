Viral Suami Bongkar Istri Selingkuh dengan Pria Lain, Video CCTV Jadi Bukti

JAKARTA – Rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan perselingkuhan seorang wanita tengah viral di media sosial. Video tersebut ramai diperbincangkan setelah sang suami mengungkapkan kisah rumah tangganya yang disebut telah disimpannya selama 2 tahun.

Berdasarkan postingan Instagram 24jam.CCTV, pria tersebut mengaku sudah mengetahui adanya dugaan hubungan antara istrinya dan pria lain sejak sekitar dua tahun lalu. Meski demikian, ia memilih untuk tidak langsung mengungkap persoalan tersebut ke publik karena mempertimbangkan kondisi keluarga dan masa depan anak-anaknya.

Selama periode tersebut, sang suami disebut berupaya mengumpulkan berbagai bukti yang dapat memperkuat dugaannya. Ia juga mengaku menempuh sejumlah langkah sesuai prosedur dan berkonsultasi dengan pihak terkait sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka kasus tersebut ke ruang publik.

Tercidung di Penginapan

Video yang beredar memperlihatkan seorang wanita yang diduga terekam kamera pengawas saat memasuki dan keluar dari kamar hotel yang sama dengan seorang pria. Rekaman inilah yang kemudian menjadi perhatian warganet dan menyebar luas di berbagai platform media sosial.

Menurut pengakuannya, keputusan untuk tetap diam selama ini bukan berarti menerima atau membiarkan kondisi tersebut. Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar memiliki bukti yang cukup sebelum menempuh jalur hukum.