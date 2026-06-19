Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tumbler Stainless Steel Bisa Bikin Keracunan? Ini Cara Cek yang Label Food Grade

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |08:00 WIB
Tumbler Stainless Steel Bisa Bikin Keracunan? Ini Cara Cek yang Label Food Grade
Tumbler stainless steel. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menggunakan tumbler atau botol minum stainless steel kini sudah jadi gaya hidup masyarakat urban. Dengan membawa tumbler kemana pun menjadi bagian dari langkah menjaga kelestarian lingkungan. 

Namun, ternyata tak semua tumbler stainless steel itu baik. Ada juga tumbler stainless steel yang justru berbahaya hingga menyebabkan keracunan. Dalam video singkat di Instagram pribadinya, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ivan Andre Hartono menyebut tidak semua botol stainless steel itu dibuat dari stainless steel yang food grade. Ada beberapa yang lebih lebih murah biasanya memakai bahan yang tidak food grade.

“Akibatnya ketika kita pakai untuk menyimpan minum yang terlalu lama, kemudian terlalu panas, minuman yang asam itu dapat menyebabkan logam berat dari botol tersebut masuk ke dalam minuman kita, seperti kromium, mangan, nikel, timbal,” ujarnya.

Lalu, bagaimana cek tumbler stainless steel yang aman dan food grade? Dokter Ivan menjelaskan, tumbler yang food grade harusnya tidak menempel dengan magnet. Kemudian dicek labelnya, pakai tipe stainless steel yang mana. “Kalau yang aman 304/18-8 atau 316,” kata dr. Ivan.

“Kemudian, ada reagen khusus, namanya reagen 304 itu bisa dicek juga kalau berubah warna dari hijau kehitaman jangan-jangan itu bukan food grade stainless steelnya,” tuturnya.

Nah, mulai sekarang, sebelum memakai atau membeli tumbler pastikan dulu tumbler tersebut food grade ya agar tetap sehat dan terhindar dari keracunan.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/482/3221967//ilustrasi_minum_dengan_tumbler-vH7l_large.jpg
Jangan Malas Cuci Tumbler, Ini Bahaya yang Mengintai Kesehatanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/25/3212549//disneyland-z6Q3_large.jpg
Barang Favorit Gen Z Ini Dilarang Masuk ke Disneyland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194050//lrt-j86Q_large.jpg
Hampir 7.000 Barang Tertinggal di LRT, Nilainya Capai Rp797 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186561//kai-Y7PH_large.jpg
7 Fakta Viral Tumbler Hilang di KRL Berujung Dipecat, Anita dan Alvin Bertemu Argi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186444//krl-FyMK_large.jpg
4 Fakta Dirut KCI Diganti di Tengah Kasus Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186478//kai-kz2V_large.jpg
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai KAI? Ternyata Segini Kisarannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement