Tumbler Stainless Steel Bisa Bikin Keracunan? Ini Cara Cek yang Label Food Grade

JAKARTA - Menggunakan tumbler atau botol minum stainless steel kini sudah jadi gaya hidup masyarakat urban. Dengan membawa tumbler kemana pun menjadi bagian dari langkah menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, ternyata tak semua tumbler stainless steel itu baik. Ada juga tumbler stainless steel yang justru berbahaya hingga menyebabkan keracunan. Dalam video singkat di Instagram pribadinya, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ivan Andre Hartono menyebut tidak semua botol stainless steel itu dibuat dari stainless steel yang food grade. Ada beberapa yang lebih lebih murah biasanya memakai bahan yang tidak food grade.

“Akibatnya ketika kita pakai untuk menyimpan minum yang terlalu lama, kemudian terlalu panas, minuman yang asam itu dapat menyebabkan logam berat dari botol tersebut masuk ke dalam minuman kita, seperti kromium, mangan, nikel, timbal,” ujarnya.

Lalu, bagaimana cek tumbler stainless steel yang aman dan food grade? Dokter Ivan menjelaskan, tumbler yang food grade harusnya tidak menempel dengan magnet. Kemudian dicek labelnya, pakai tipe stainless steel yang mana. “Kalau yang aman 304/18-8 atau 316,” kata dr. Ivan.

“Kemudian, ada reagen khusus, namanya reagen 304 itu bisa dicek juga kalau berubah warna dari hijau kehitaman jangan-jangan itu bukan food grade stainless steelnya,” tuturnya.

Nah, mulai sekarang, sebelum memakai atau membeli tumbler pastikan dulu tumbler tersebut food grade ya agar tetap sehat dan terhindar dari keracunan.

(Agustina Wulandari )

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