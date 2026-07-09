Tumbler Bouquet Lagi Viral, Ide Hadiah Unik dan Bermanfaat yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah

TREN buket hadiah terus berkembang. Sebelumnya ada buket bunga, uang, atau makanan yang kerap diberikan saat momen spesial, kini muncul inovasi baru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tumbler bouquet!

Tumbler bouquet langsung diminati banyak orang karena dinilai bisa jadi hadiah unik dan sangat bermanfaat. Menariknya lagi, hadiah ini bisa kamu buat sendiri loh di rumah.

1. Apa Itu Tumbler Bouquet?

Tumbler bouquet menggabungkan tumbler atau botol minum dengan rangkaian dekorasi layaknya sebuah buket. Tidak hanya terlihat cantik dan estetik, tumbler bouquet juga menawarkan manfaat lain untuk digunakan oleh seseorang yang mendapatkannya.

Pasalnya, tumbler yang menjadi bagian utama hadiah dapat dipakai sehari-hari. Apalagi kini, tren membawa tumbler dalam beraktivitas harian tengah merebak di masyarakat, baik di kalangan muda ataupun tua.

Pada tumbler bouquet, elemen utama yakni botol minum dihias dengan berbagai tambahan. Bunga, pita, boneka kecil, kartu ucapan, hingga makanan ringan bisa jadi pilihan.

2. Mengapa Tumbler Bouquet Jadi Tren?

Lalu, kenapa tumbler bouquet jadi tren dan viral saat ini? Salah satu alasannya adalah tampilan yang unik dan berbeda dari hadiah konvensional. Perpaduan antara barang fungsional dan dekorasi cantik membuat hadiah ini terlihat lebih personal.

Selain itu, meningkatnya popularitas tumbler sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari juga ikut mendorong tren ini. Banyak orang kini bawa tumbler untuk dukung kebiasaan menggunakan wadah minum yang dapat dipakai ulang.

Tumbler bouquet dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan penerima. Untuk teman yang menyukai hal manis, tumbler dapat dihias dengan cokelat atau camilan favorit. Sementara untuk hadiah yang lebih elegan, dekorasi bunga kering dan pita dengan warna senada bisa menjadi pilihan.