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Viral! Video Lama Betrand Onsu Dijambak Adik Sarwendah, Netizen Geram: Kasar Banget

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Video Lama Betrand Onsu Dijambak Adik Sarwendah, Netizen Geram: Kasar Banget
Betrand Onsu dijambak. (Foto: Threads/@apasajaboleh725)
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SEBUAH video lama yang menunjukkan Betrand Onsu tengah bersama adik Sarwendah, yakni Wendy Lo, viral kembali di media sosial. Video itu menampilkan Betrand dijambak adik Sarwendah.

Netizen pun ramai-ramai komentari video tersebut. Mereka tampak geram melihat perlakuan kasar Wendy kepada Betrand.

Betrand Onsu dijambak

1. Dijambak

Di tengah polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah, terungkap berbagai pengakuan yang membuat publik semakin penasaran. Salah satunya pernyataan Betrand Peto alias Onyo beberapa waktu lalu yang mengaku pernah mendapat perlakukan kekerasan saat tinggal bersama Sarwendah.

Kini, video lama momen kebersamaan keluarga Sarwendah dan Onyo pun kembali viral. Video ini dikaitkan dengan pernyataan Onyo beberapa waktu lalu soal dugaan kekerasan yang dialaminya.

Video yang viral itu diunggah ulang oleh akun Threads @apasajaboleh725. Dalam video, tampak Onyo terlihat berpamitan usai makan bersama di sebuah restoran.

Onyo tampak menghampiri sejumlah anggota keluarga untuk bersalaman sebelum pulang. Salah satunya adalah Wendy Lo, adik Sarwendah.

Namun, ketika Onyo terlihat menunduk seolah hendak bersalaman, Wendy tampak menarik atau menjambak bagian rambutnya. Di lokasi yang sama, terlihat pula Sarwendah dan Giorgio Antonio.

Meski demikian, keduanya tampak tidak bereaksi melihat Wendy menjambak rambut Onyo. Meski tidak diketahui pasti niat di balik tindakan tersebut, namun netizen menduga berspekulasi menduga bahwa keluarga Sarwendah sebenarnya kurang nyaman dengan kehadiran Onyo di keluarga tersebut.

 

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