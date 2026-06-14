Mitos atau Fakta: Rajin Olahraga Bikin Imunitas Stabil dan Jarang Sakit

JAKARTA – Banyak orang olahraga dengan tujuan menjaga kebugaran tubuh, menurunkan berat badan, atau membentuk otot. Namun, benarkah rutin berolahraga juga dapat membuat sistem imun lebih kuat sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit?

Saat ini, olahraga semakin populer di berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jenisnya pun beragam, dari aktivitas sederhana seperti jalan kaki dan lari hingga olahraga yang tengah tren seperti padel.

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya menjelaskan bahwa olahraga memang berperan dalam menjaga kestabilan sistem imun tubuh.

Menurut dr. Tirta, imunitas yang lebih stabil membantu tubuh mengendalikan respons peradangan dengan lebih baik ketika terpapar virus atau bakteri. Akibatnya, proses pemulihan saat sakit dapat berlangsung lebih cepat dan risiko mengalami gejala yang berat menjadi lebih rendah.

“Ini membuat imunitas tubuh kita lebih stabil. Sehingga ketika terkena virus atau bakteri, sistem peradangannya menjadi lebih terkontrol,” kata dr. Tirta.