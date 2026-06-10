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Olahraga 150 Menit per Minggu Ampuh Bisa Bikin Jantung Sehat, Cek Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |19:05 WIB
Olahraga 150 Menit per Minggu Ampuh Bisa Bikin Jantung Sehat, Cek Faktanya!
Olustrasi olahraga 150 menit per minggu. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Gaya hidup yang kurang baik bisa menyebabkan masalah kesehatan, salah satunya area jantung. Untuk itu, olahraga teratur dapat memperkuat otot jantung seperti otot lainnya di tubuh. Aktivitas fisik juga dapat membantu jantung memompa darah lebih efisien ke otot, jaringan, dan bagian tubuh lainnya.

Selama ini, kita sering mendengar anjuran untuk rutin berolahraga demi menjaga kesehatan jantung. Angka yang paling sering disebut oleh para ahli kesehatan adalah 150 menit per minggu. Namun, tahukah kamu kalau sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa angka tersebut mungkin belum cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal? Mari bedah faktanya bersama-sama!

Temuan Mengejutkan dari Riset Terbaru

Menurut standar dari berbagai institusi kesehatan ternama seperti American Heart Association, berolahraga aerobik dengan intensitas sedang, seperti jalan cepat, bersepeda santai, atau jogging selama 150 menit per minggu sudah dianggap cukup memadai.

Angka ini setara dengan sekitar 30 menit sehari, selama lima hari dalam seminggu. Akan tetapi, sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam British Journal of Sports Medicine membawa perspektif baru.

Para peneliti dari Macao Polytechnic University di Tiongkok menganalisis data kesehatan dari belasan ribu peserta. Hasilnya, untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular secara optimal (hingga lebih dari 30 persen), seseorang idealnya membutuhkan waktu olahraga sekitar 560 hingga 610 menit per minggu. Angka ini hampir empat kali lipat dari anjuran standar!

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