Tren Pasang Tooth Gem, Amankah untuk Gigi?

JAKARTA - Pernah lihat orang senyum, lalu ada sesuatu yang berkilau di giginya? Tren memasang perhiasan atau berlian kecil di gigi alias tooth gem belakangan ini memang sedang ramai. Tren ini sukses bikin senyum kelihatan makin unik dan estetik. Tapi, tahukah kamu kalau tren ini bisa bawa masalah serius kalau dilakukan sembarangan?

Hal yang paling bikin dokter gigi khawatir dari tren ini bukan perhiasannya, melainkan banyaknya orang yang nekat pasang tooth gem sendiri di rumah dengan DIY (Do-It-Yourself) kit. Melansir dari University of Utah Health, dr. Rich Homer, Dokter Digi sekaligus Kepala Konservasi dan Restorasi Gigi, membagikan lima alasan penting kenapa kamu wajib ke dokter gigi kalau mau pasang tooth gem.

1. Dokter Paham Kondisi Gigi Kamu

Gigi asli cuma satu set seumur hidup, jadi harus dirawat baik-baik. Kalau kamu pasang di klinik, dokter tak hanya asal tempel. Mereka akan mengecek kebersihan mulutmu secara menyeluruh dan memastikan tooth gem tidak ditempel menutupi gigi yang sedang berlubang.

2. Hasil Lebih Aman dan Maksimal

Kalau gigimu dinilai sehat dan aman untuk dipasangi gem, dokter punya prosedur khusus. Mereka akan mengisolasi gigi dan menempatkan perhiasan di area yang paling pas. Hal ini penting banget buat melindungi bibir dan gusi dari kerusakan, serta meminimalisir penumpukan plak yang bisa bikin gigi busuk.

3. Awas Bahan Beracun

Ini risiko paling seram dari pasang tooth gem sendiri. Di klinik, dokter memakai perekat (asam kuat) khusus yang memang aman untuk mulut. Sementara itu, banyak DIY kit di pasaran yang menggunakan perekat berbahaya seperti lem kuku atau super glue. Bahan-bahan beracun ini sama sekali tidak dirancang untuk masuk ke rongga mulut.

4. Mencegah Kerusakan dan Gigi Berlubang