Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss (Foto: Instagram)

JAKARTA – Kisah cinta Syifa Hadju dan El Rumi tengah menjadi perbincangan hangat publik. Setelah setahun berpacaran, pasangan muda ini akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah El resmi melamar Syifa di Lauterbrunnen, Swiss, pada 2 Oktober 2025.

Momen romantis tersebut dibagikan langsung oleh El Rumi melalui akun Instagram pribadinya @elelrumi. Dalam unggahan itu, Syifa tampak menangis haru saat menerima lamaran sang kekasih. El tampil gagah dengan setelan jas hitam, sementara Syifa terlihat anggun dalam balutan dress panjang berwarna putih. Latar pemandangan alam Swiss yang menakjubkan membuat suasana lamaran itu terasa bak adegan film romantis.

Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah cincin tunangan yang melingkar di jari manis Syifa. Akun Instagram @fashion_selebriti membagikan informasi harga dan detail cincin tersebut yang membuat publik terpana.

Diketahui, cincin mewah itu dibanderol dengan harga mencapai USD 57.780 atau setara Rp953.370.000.