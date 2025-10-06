Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss

Aira Cecilia , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |18:02 WIB
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kisah cinta Syifa Hadju dan El Rumi tengah menjadi perbincangan hangat publik. Setelah setahun berpacaran, pasangan muda ini akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah El resmi melamar Syifa di Lauterbrunnen, Swiss, pada 2 Oktober 2025.

Momen romantis tersebut dibagikan langsung oleh El Rumi melalui akun Instagram pribadinya @elelrumi. Dalam unggahan itu, Syifa tampak menangis haru saat menerima lamaran sang kekasih. El tampil gagah dengan setelan jas hitam, sementara Syifa terlihat anggun dalam balutan dress panjang berwarna putih. Latar pemandangan alam Swiss yang menakjubkan membuat suasana lamaran itu terasa bak adegan film romantis.

Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah cincin tunangan yang melingkar di jari manis Syifa. Akun Instagram @fashion_selebriti membagikan informasi harga dan detail cincin tersebut yang membuat publik terpana.

Diketahui, cincin mewah itu dibanderol dengan harga mencapai USD 57.780 atau setara Rp953.370.000.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/612/3086502/potret_syifa_hadju_tampil_bak_bidadari_saat_pemotretan-oJxj_large.jpg
Potret Syifa Hadju Jalani Pemotretan, Pesona Cantiknya seperti Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066275/el_rumi_dan_syifa-g6Sc_large.jpg
Syifa Hadju Pakai Baju Gambar El Rumi di Pestapora, Bucin Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066165/maia_estianty-54Fn_large.jpg
Ditonton saat Manggung di Pestapora, Maia Estianty Panggil Syifa Hadju Calon Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062295/syifa_hadju-Gb2V_large.jpg
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061861/el_rumi_dan_syifa_hadju-M3LQ_large.jpg
Tak Sanggup LDR, El Rumi Minta Syifa Hadju Segera Pulang dari New York
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement