Mengenal Festival Tabut 2026, Daya Tarik Wisata Budaya Bengkulu

JAKARTA - Festival Tabut akan kembali digelar pada 16–25 Juni 2026 di Lapangan Sport Centre, Kota Bengkulu. Festival ini sebagai salah satu agenda budaya unggulan yang telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Bengkulu untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram.

Festival Tabut kembali terpilih sebagai bagian dari program unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 Kementerian Pariwisata. Festival budaya ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan event serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat setempat.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai mengatakan penyelenggaraan tahun ini menandai tahun keenam Festival Tabut menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara.

“Penyelenggaraan tahun ini menjadi tahun keenam Festival Tabut masuk dalam program unggulan Kementerian Pariwisata, Karisma Event Nusantara. Hal ini menunjukkan keberhasilan Festival Tabut dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas penyelenggaraan event dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Asal Usul Festival Tabut

Festival Tabut merupakan tradisi tahunan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam. Selain memiliki nilai sejarah yang kuat, Festival Tabut juga mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Bengkulu sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan daerah.