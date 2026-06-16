Rekomendasi Wisata Budaya dan Edukasi Malam Hari, Kamu Wajib Coba!

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa liburan ke tempat bersejarah atau wisata edukasi itu sebenarnya seru, tapi terasa panas karena dilakukan saat siang hari? Belakangan ini, cuaca tak membuat suhu udara di siang hari memang terasa semakin terik.

Nah, buat kamu yang ingin jalan-jalan santai tanpa harus mandi keringat, ada tren liburan yang wajib banget dicoba, namanya Noctourism alias wisata malam! Tren ini juga sedang digandrungi turis lokal maupun mancanegara yang berfokus pada atraksi budaya dan edukasi.

Konsep ini menawarkan sensasi yang benar-benar berbeda. Tempat-tempat yang mungkin terasa biasa dan terlalu padat wisatawan di siang hari, tiba-tiba berubah menjadi lebih magis, syahdu, dan pastinya jauh lebih adem saat matahari terbenam.

Penasaran seperti apa serunya? Yuk, intip tiga gaya liburan budaya dan edukasi malam yang siap mengisi itinerary liburanmu berikutnya:

1. Jelajah Lorong Waktu di Museum

Dulu, museum sangat identik dengan kesan kaku dan jadwal operasional yang selalu tutup di jam empat sore. Kini, stigma itu perlahan hilang. Banyak museum, galeri seni, dan kawasan kota tua di Indonesia yang mulai memperpanjang jam operasionalnya hingga malam hari.

Bayangkan serunya menyusuri lorong gedung bersejarah seperti kawasan Kota Tua Jakarta atau Benteng Vredeburg Yogyakarta dengan pencahayaan temaram kekuningan yang estetik. Beberapa tempat bahkan mengadakan tur malam interaktif di mana pemandu bercerita ala storytelling atau teater, membuat pelajaran sejarah terasa hidup dan sama sekali tidak membosankan.

2. Pesona Sendratari dan Candi Bercahaya

Bagi kamu para pencinta kemegahan arsitektur dan seni tradisional, menikmati mahakarya di malam hari adalah pengalaman eksklusif yang wajib dicoba. Salah satu primadonanya adalah pertunjukan Sendratari Ramayana dengan latar belakang kemegahan Candi Prambanan yang disorot lampu dari berbagai sudut.