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Riset: Sering Marah-Marah Ternyata Bikin Imun Tubuh Menurun

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |07:05 WIB
Riset: Sering Marah-Marah Ternyata Bikin Imun Tubuh Menurun
Marah-marah bisa beri dampak ke kesehatan. (Foto: Freepik)
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HATI-hati jika kamu sering marah-marah. Ternyata, kebiasaan marah-marah bisa bikin imun tubuh kamu menurun.

Hal itu diungkap oleh dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Adam Prabata. Dia menjelaskan bahwa sering marah ternyata juga bisa berdampak pada sistem kekebalan tubuh.

5 Hal Ini yang Dirasakan Paksu Bila Moms Marah-Marah

1. Sering Marah-Marah Ternyata Bikin Imun Tubuh Menurun

Lewat unggahan di akun X @AdamPrabata, ia menjelaskan bahwa kemarahan dalam jangka pendek memang bisa memicu peningkatan sejumlah zat yang berperan dalam proses peradangan tubuh. Di antaranya, IL-6, TNF-α, dan C-reactive protein.

Menurutnya, respons itu sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk mempersiapkan sistem imun menghadapi ancaman tertentu.

“Marah dalam jangka pendek, memang bisa meningkatkan zat yang berperan dalam peradangan seperti IL-6, TNF-α, dan C-reactive protein. Nah tapi itu justru mempersiapkan sistem imun kita dan sebenernya bisa protektif,” tulis Adam.

Namun, kondisi ini berbeda terjadi ketika seseorang terus-menerus marah dalam jangka panjang atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Kemarahan kronis justru dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

Salah satunya adalah menurunkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Marah dalam jangka panjang dan terus-menerus disebut bisa melemahkan penyembuhan luka, menurunkan respons antibodi, hingga memperburuk penyakit inflamasi.

“Namun marah terus terusan dalam jangka panjang atau tidak terkontrol justru bisa melemahkan penyembuhan luka, menurunkan respons antibodi, dan memperburuk penyakit inflamasi,” lanjutnya.

 

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Topik Artikel :
Imun Tubuh Marah-Marah Marah Emosi
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