4 Potret Stylish Fuji Nonton Langsung F1 GP Monaco 2026, Bareng Gandengan Baru?

SELEBGRAM Fuji kembali mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya saat menikmati liburan mewah di Monaco. Tak hanya menikmati keindahan kota yang dikenal sebagai salah satu destinasi paling eksklusif di dunia, selebgram bernama lengkap Fujianti Utami itu juga berkesempatan menyaksikan langsung ajang balap bergengsi Formula 1 (F1) GP Monaco 2026.

Momen tersebut dibagikan Fuji melalui akun media sosial pribadinya. Berbagai potret yang diunggah memperlihatkan suasana Monaco yang menawan, mulai dari deretan bangunan ikonik, pelabuhan mewah yang dipenuhi yacht, hingga atmosfer balapan Formula 1 yang begitu meriah.

Tak hanya lokasi liburannya yang menjadi sorotan, penampilan Fuji juga sukses mencuri perhatian. Adik Fadly Faisal itu juga disinyalir pergi dengan gandengan barunya. Rumor ini muncul usai munculnya potret mesra tangan Fuji digandeng seorang pria. Lantas, seperti apa foto-foto Fuji saksikan F1 GP Monaco 2026?

Berikut 4 Potret Stylish Fuji Nonton langsung F1 Monaco:

1. Outfit Serba Putih