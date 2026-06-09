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Viral Parodi Permintaan Maaf Sarwendah, Tuai Beragam Reaksi Warganet

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |21:09 WIB
Viral Parodi Permintaan Maaf Sarwendah, Tuai Beragam Reaksi Warganet
Viral Parodi Permintaan Maaf Sarwendah, Tuai Beragam Reaksi Warganet (Foto: TikTok)
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JAKARTA - Video parodi yang menyoroti klarifikasi dan permintaan maaf Sarwendah tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Konten tersebut viral setelah banyak warganet membagikannya dan membandingkannya dengan video permintaan maaf yang diunggah Sarwendah beberapa waktu lalu.

Parodi tersebut dibuat oleh kreator TikTok dengan akun @gustavpaatdua. Dalam video berjudul "KLARIFIKASI DAN PERMINTAAN MAAF, SARWINDIH TINN", sang kreator menyajikan versi satir yang menyinggung sejumlah poin dalam klarifikasi Sarwendah.

Konten itu menyoroti beberapa hal yang menjadi perbincangan publik, termasuk tidak disebutkannya nama Ruben Onsu secara langsung dalam video permintaan maaf Sarwendah. Selain itu, parodi tersebut juga menyindir bagian ucapan terima kasih yang dianggap sebagian warganet terlalu panjang dan kurang fokus pada inti persoalan.

Dengan gaya humor dan penggunaan nama-nama plesetan, video tersebut berhasil menarik perhatian pengguna media sosial. Tak sedikit netizen yang memberikan tanggapan beragam, mulai dari menganggapnya sebagai hiburan hingga menilai parodi tersebut sebagai bentuk kritik sosial terhadap cara figur publik merespons kontroversi.

Kolom komentar pun dipenuhi berbagai respons. Sebagian warganet mengaku terhibur, sementara yang lain menilai video tersebut lebih menyentuh inti persoalan dibandingkan klarifikasi yang menjadi sumber parodi.

      
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