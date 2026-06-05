4 Rekomendasi Kafe Nuansa Alam, Cocok untuk Healing dan Nongkrong!

MENIKMATI secangkir kopi sambil ditemani udara sejuk dan pemandangan hijau menjadi pilihan banyak orang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tak heran, kafe bernuansa alam semakin diminati karena menawarkan pengalaman bersantai yang berbeda dibandingkan kafe di tengah perkotaan.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong dengan suasana asri, berikut empat rekomendasi kafe nuansa alam yang cocok untuk healing, bekerja, maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Lokasinya pun ada yang tak jauh dari Jakarta. Lantas, apa saja?

1. Kopi Daong (Bogor)

Salah satu rekomendasi kafe nuansa alam adalah Kopi Daong. Terletak di kawasan Pancawati, Bogor, Kopi Daong menjadi salah satu pionir kafe alam yang populer di kalangan wisatawan.

Kafe ini berada di tengah hutan pinus yang rindang. Alhasil, pengunjung dapat menikmati suasana sejuk khas pegunungan sambil menyeruput kopi favorit.

Area outdoor yang luas dengan deretan kursi di bawah pepohonan menjadi daya tarik utama. Saat sore hingga malam hari, lampu-lampu gantung yang menghiasi kawasan kafe menciptakan suasana hangat dan Instagramable.

2. Hutan Hujan (Bogor)

Sesuai namanya, Hutan Hujan menghadirkan konsep kafe yang dikelilingi pepohonan hijau dan area terbuka yang menenangkan. Kafe ini terletak di Kampung Cigobang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tempat ini menjadi favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus pergi jauh ke kawasan wisata pegunungan. Desainnya memadukan unsur modern dan natural sehingga cocok untuk bekerja dari kafe maupun sekadar bersantai bersama teman.