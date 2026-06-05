Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Rekomendasi Kafe Nuansa Alam, Cocok untuk Healing dan Nongkrong!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |21:05 WIB
4 Rekomendasi Kafe Nuansa Alam, Cocok untuk Healing dan Nongkrong!
Berikut 4 rekomendasi kafe nuansa alam. (Foto: Instagram/@pasiranginpas)
A
A
A

MENIKMATI secangkir kopi sambil ditemani udara sejuk dan pemandangan hijau menjadi pilihan banyak orang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tak heran, kafe bernuansa alam semakin diminati karena menawarkan pengalaman bersantai yang berbeda dibandingkan kafe di tengah perkotaan.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong dengan suasana asri, berikut empat rekomendasi kafe nuansa alam yang cocok untuk healing, bekerja, maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Lokasinya pun ada yang tak jauh dari Jakarta. Lantas, apa saja?

1. Kopi Daong (Bogor)

Kopi daong

Salah satu rekomendasi kafe nuansa alam adalah Kopi Daong. Terletak di kawasan Pancawati, Bogor, Kopi Daong menjadi salah satu pionir kafe alam yang populer di kalangan wisatawan.

Kopi daong

Kafe ini berada di tengah hutan pinus yang rindang. Alhasil, pengunjung dapat menikmati suasana sejuk khas pegunungan sambil menyeruput kopi favorit.

Area outdoor yang luas dengan deretan kursi di bawah pepohonan menjadi daya tarik utama. Saat sore hingga malam hari, lampu-lampu gantung yang menghiasi kawasan kafe menciptakan suasana hangat dan Instagramable.

2. Hutan Hujan (Bogor)

Hutan Hujan

Sesuai namanya, Hutan Hujan menghadirkan konsep kafe yang dikelilingi pepohonan hijau dan area terbuka yang menenangkan. Kafe ini terletak di Kampung Cigobang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tempat ini menjadi favorit bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus pergi jauh ke kawasan wisata pegunungan. Desainnya memadukan unsur modern dan natural sehingga cocok untuk bekerja dari kafe maupun sekadar bersantai bersama teman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/20/298/2730950/kafe-robot-supermodel-pertama-di-dunia-bakal-dibuka-di-dubai-qQK4YuH7uP.JPG
Kafe Robot Supermodel Pertama di Dunia Bakal Dibuka di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/02/298/2699670/sensasi-makan-jelangkung-tanah-makam-dan-uji-nyali-di-kafe-horor-bikin-penasaran-I89xoBTLae.JPG
Sensasi Makan 'Jelangkung Tanah Makam' dan Uji Nyali di Kafe Horor, Bikin Penasaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/11/406/2166660/tak-perlu-ke-pantai-kafe-unik-ini-hadirkan-pasir-putih-dan-nuansa-bahari-GY8xEAXxV5.jpg
Tak Perlu ke Pantai, Kafe Unik Ini Hadirkan Pasir Putih dan Nuansa Bahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/17/298/2130971/terlalu-vulgar-bar-ini-dikecam-publik-karena-desainnya-mirip-miss-v-5C9Y0TiXJ2.jpg
Terlalu Vulgar, Bar Ini Dikecam Publik karena Desainnya Mirip Miss V
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/25/406/2121612/anjing-dicat-mirip-panda-kafe-instagramable-asal-china-ini-dicekal-aktivis-hewan-uvCduB3psf.jpg
Anjing Dicat Mirip Panda, Kafe Instagramable Asal China Ini Dicekal Aktivis Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/15/298/2043591/uniknya-kafe-berkonsep-kapal-di-kota-bitung-bisa-swafoto-serasa-di-titanic-Lb89Jmwcoh.jpg
Uniknya Kafe Kapal di Bitung Sulut, Bisa Swafoto Serasa di Titanic
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement